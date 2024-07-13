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В ГУР рассказали об изменениях настроений россиян относительно войны против Украины

13 июля 2024 12:50
Дмитрий Галушка - Редактор
Антивоенные настроения в России
Русские на антивоенном митинге. Фото иллюстративное: росСМИ
Дмитрий Галушка - Редактор

Война Российской Федерации против Украины вызывает все большее раздражение в регионах государства-агрессора. Это обусловлено необходимостью для местного населения "затягивать пояса".

Об этом говорится в отчете Главного управления разведки в субботу, 13 июля.

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По информации ГУР, начатая Россией война против Украины становится фактором раздражения в регионах государства-агрессора. Информация о боевых действиях, транслируемая внутренней пропагандой, уже не вызывает восторга, а провоцирует усталость и недовольство среди населения.

"Одна из причин таких изменений — несоответствие распространяемой режимом информации с реальным положением: уровень потерь во время войны скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий исчерпываются", — подчеркивают в ГУР.

С этим, согласно информации разведки, связана активная подготовка российских властей к рекордному в истории РФ повышению налогов.

Согласно плану Кремля, под видом "прогрессивной шкалы налога на прибыль физических лиц" поборы в бюджет вырастут для россиян, зарабатывающих более 2200 долларов в месяц. Ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%.

Поддержка "ветеранов"

Негативная динамика общественных настроений, отслеживаемых в Кремле, заставляет российское военно-политическое руководство готовить население к "затягиванию поясов". Кроме того, члены партии "Единая Россия" на местах привлекаются к поддержке так называемых "ветеранов СВО".

Важное место здесь занимает "поддержка" инвалидов, которых многое возвращается с войны против Украины. В частности, для искалеченных во время боевых действий захватчиков российские власти стремятся развивать внутренний туризм. К примеру, минимальное количество мест для инвалидов на российских парковках теперь составляет 15%.

Кроме всего прочего, в России дали указание выделять участникам войны против Украины так называемые "верещагинские карточки" - ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, которые дадут в течение года покупать билеты в заведения культуры.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин успешно построил военную экономику быстрее, чем ожидалось. Государству-агрессору удалось в пять раз увеличить выпуск снарядов.

Напомним, западные санкции в отношении России привели к прекращению эксплуатации более 50 российских танкеров. Раньше они использовались для экспорта нефти по всему миру.

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