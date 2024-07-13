Антивоєнні настрої в Росії

Росіяни на антивоєнному мітингу. Фото ілюстративне: росЗМІ

Війна Російської Федерації проти України викликає все більше роздратування у регіонах держави-агресора. Це зумовлено необхідністю для місцевого населення "затягувати паски".

Про це говориться у звіті Головного управління розвідки у суботу, 13 липня.

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За інформацією ГУР, розпочата Росією війна проти України стає фактором роздратування у регіонах держави-агресора. Інформація про бойові дії, яку транслює внутрішня пропаганда, вже не викликає захвату, а провокує втому та невдоволення серед населення.



"Однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної режимом інформації з реальним становищем: рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються", — наголошують в ГУР.

З цим, згідно з інформацією розвідки, пов'язана активна підготовка російської влади до рекордного в історії РФ підвищення податків.

Згідно з планом Кремля, під виглядом "прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб" побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють більше 2200 доларів на місяць. Ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%.

Підтримка "ветеранів"

Негативна динаміка суспільних настроїв, яку відстежують у Кремлі, змушує російське військово-політичне керівництво готувати населення до "затягування пасків". Крім того, членів партії "Єдина Росія" на місцях залучають до підтримки так званих "ветеранів СВО".

Важливе місце тут займає "підтримка" інвалідів, яких багато повертається з війни проти України. Зокрема, для покалічених під час бойових дій загарбників російська влада прагне розвивати внутрішній туризм. Наприклад, мінімальна кількість місць для інвалідів на російських парковках тепер становить 15%.

Окрім усього іншого, в Росії дали вказівку виділяти учасникам війни проти України так звані "вєрєщагінскі картки" — ваучери номіналом 15 тисяч рублів, які дадуть впродовж року купувати квитки у заклади культури.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін успішно побудував воєнну економіку швидше, ніж очікувалося. Державі-агресору вдалося вп'ятеро збільшити випуск снарядів.

Нагадаємо, західні санкції щодо Росії призвели до припинення експлуатації понад 50 російських танкерів. Раніше вони використовувалися для експорту нафти по всьому світу.