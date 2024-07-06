Окупанти посилюють штурми на деяких напрямках фронту

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти посилили штурми на деяких напрямках фронту. Вони інтенсивно намагаються прорватися на Торецькому та Покровському.

Про це повідомив військовий та політолог Кирило Сазонов в ефірі "КИЇВ24" у суботу, 6 липня.

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За словами Сазонова, складається враження останнім часом, що противник дуже кудись поспішає, що часу в нього залишилось мало.

"З чим це пов'язано — сказати важко. Можливо, будуть якісь перемовини восени. Можливо, вони прив'язуються до виборів президента Сполучених Штатів. Можливо, вони чекають, як і ми, на F-16, на ракети, на те, що ми будемо контролювати повітря і все буде по-іншому, бо без КАБів вони вже, мабуть, не зможуть працювати. Але щось їх жене, змушує працювати дуже швидко", — розповів він.

Військовий наголосив, що загарбники, не рахуючись із втратами, лізуть і на Часів Яр, на Торецький і Покровський напрямки.

"Саме тому в них такі великі втрати останнім часом. Бо штурми — це завжди втрати", — додав Сазонов.

Нагадаємо, українські воїни продовжують стримувати ворожі війська на всіх напрямках. Це відбувається попри затримку постачання вже виділеної американської допомоги.

Також мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр Донецької області більше не доцільно утримувати. Сили оборони відійшли на більш захищені позиції.