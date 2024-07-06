Оккупанты усиливают штурмы на некоторых направлениях фронта

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты усилили штурмы на некоторых направлениях фронта. Они интенсивно пытаются прорваться на Торецком и Покровском.

Об этом сообщил военный и политолог Кирилл Сазонов в эфире "КИЕВ24" в субботу, 6 июля.

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По словам Сазонова, складывается впечатление в последнее время, что противник очень куда-то спешит, что времени у него осталось мало.

"С чем это связано — сказать трудно. Возможно, будут какие-то переговоры осенью. Возможно, они привязываются к выборам президента Соединенных Штатов. Возможно, они ждут, как и мы, на F-16, на ракеты, на то, что мы будем контролировать воздух и все будет по-другому, потому что без КАБов они уже, видимо, не смогут работать. Но что-то их гонит, заставляет работать очень быстро", — рассказал он.

Военный отметил, что захватчики не считаясь с потерями лезут и на Часов Яр, на Торецкое и Покровское направления.

"Именно поэтому у них такие большие потери в последнее время. Потому что штурмы — это всегда потери", — добавил Сазонов.

Напомним, украинские воины продолжают сдерживать вражеские войска по всем направлениям. Это происходит, несмотря на задержку поставки уже выделенной американской помощи.

Также микрорайон "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области больше не целесообразно удерживать. Силы обороны отошли на более защищенные позиции.