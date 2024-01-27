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В ISW объяснили, почему Путину выгодно любое прекращение огня в Украине

27 января 2024 07:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ISW объяснили, почему Путину выгодно любое прекращение огня в Украине
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Pavel Bednyakov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Требования России относительно "нейтралитета" Украины и моратория на расширение НАТО были и будут оставаться одним из ключевых оправданий вторжения президента РФ Владимира Путина в Украину. Поэтому любая возможная уступка в отношении таких требований означала бы "значительное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина", на которое он вряд ли решится в это время.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Отмечается, что призывы РФ к "нейтралитету" Украины являются требованиями, чтобы Украина изменила свою Конституцию, чтобы забрать обязательства по получению членства в НАТО. Также Россия хочет, чтобы Украина пообещала не вступать в НАТО и ЕС.

"Требования такого "нейтрального статуса" являются вложенной целью в десятилетиях усилий Путина, направленных на то, чтобы требовать изменений в альянсе НАТО, которые ослабили бы альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдержать или победить будущую российскую агрессию на востоке Европы"", — говорится в сообщении.

Будет ли Путин идти на уступки

В ISW утверждают, что Путин сделал отдельным постоянный мораторий на расширение НАТО таким образом, что это требовало бы внести изменения в устав НАТО, которые потребовали бы создания нового договора между странами-членами и предоставили бы РФ право вето на будущее членство в Альянсе.

"Любые уступки Кремля по этим требованиям также будут означать значительное российское поражение, поскольку Путин все чаще использует публичные выступления, чтобы подтвердить, что начальные цели вторжения остаются неизменными, и представить войну в Украине как более масштабное геополитическое противостояние с коллективным Западом", — добавили в сообщении.

В Институте отмечают, что такие уступки не согласовывались бы с потенциальным ростом общественного доверия к властям РФ и "доступности максималистских целей Путина" в войне против Украины.

"Путин вряд ли пойдет на эти уступки, поскольку он не прекратит преследовать свою цель контролировать Украину и ослабить НАТО, если только не потерпит решительное поражение", — подытожили в сообщении.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что не откажется от оккупированных территорий Украины. По его словам, все вроде бы понимают, что это невозможно.

Европейский союз
владимир путин
НАТО
ISW
война в Украине
Россия

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