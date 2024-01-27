Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ISW пояснили, чому Путіну вигідне будь-яке припинення вогню в Україні arrow

В ISW пояснили, чому Путіну вигідне будь-яке припинення вогню в Україні

27 січня 2024 07:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ISW пояснили, чому Путіну вигідне будь-яке припинення вогню в Україні
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Pavel Bednyakov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вимоги Росії щодо "нейтралітету" України та мораторію на розширення НАТО були та залишатимуться одним з ключових виправдань вторгнення президента РФ Володимира Путіна до України. Тому будь-яка можлива поступка стосовно таких вимог означала б "значний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна", на який він навряче наважиться в цей час.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Чого вимагає Росія

Зазначається, що заклики РФ до "нейтралітету" України є вимогами, аби Україна змінила свою Конституцію, аби забрати зобов'язання щодо отримання членства в НАТО. Також Росія хоче, аби Україна пообіцяла не вступати до НАТО та ЄС. 

"Вимоги такого "нейтрального статусу" є вкладеною метою в десятиліттях зусиль Путіна, спрямованих на те, щоб вимагати змін в альянсі НАТО, які б послабили альянс до такої міри, що він був би не в змозі стримати або перемогти майбутню російську агресію на сході Європи", — йдеться у повідомленні.

Чи буде Путін йти на поступки

В ISW стверджують, що Путін зробив окремим постійний мораторій на розширення НАТО таким чином, що це б вимагало внести зміни до статуту НАТО, які б вимагали створення нового договору між країнами-членами та надали б РФ право вето на майбутнє членство в Альянсі. 

"Будь-які поступки Кремля щодо цих вимог також означатимуть значну російську поразку, оскільки Путін все частіше використовує публічні виступи, щоб підтвердити, що початкові цілі вторгнення залишаються незмінними, і представити війну в Україні як більш масштабне геополітичне протистояння з колективним Заходом", — додали у повідомленні.

В Інституті зауважують, що такі поступки не узгоджувалися б з потенційним зростанням громадської довіри до влади РФ та "досяжності максималістських цілей Путіна" у війні проти України. 

"Путін навряд чи піде на ці поступки, оскільки він не припинить переслідувати свою мету контролювати Україну і послабити НАТО, якщо тільки не зазнає рішучої поразки", — підсумували у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України. За його словами, всі нібито розуміють, що це неможливо.

Європейський союз
володимир путін
НАТО
ISW
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі