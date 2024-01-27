В ISW пояснили, чому Путіну вигідне будь-яке припинення вогню в Україні

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Pavel Bednyakov

Вимоги Росії щодо "нейтралітету" України та мораторію на розширення НАТО були та залишатимуться одним з ключових виправдань вторгнення президента РФ Володимира Путіна до України. Тому будь-яка можлива поступка стосовно таких вимог означала б "значний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна", на який він навряче наважиться в цей час.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що заклики РФ до "нейтралітету" України є вимогами, аби Україна змінила свою Конституцію, аби забрати зобов'язання щодо отримання членства в НАТО. Також Росія хоче, аби Україна пообіцяла не вступати до НАТО та ЄС.

"Вимоги такого "нейтрального статусу" є вкладеною метою в десятиліттях зусиль Путіна, спрямованих на те, щоб вимагати змін в альянсі НАТО, які б послабили альянс до такої міри, що він був би не в змозі стримати або перемогти майбутню російську агресію на сході Європи", — йдеться у повідомленні.

Чи буде Путін йти на поступки

В ISW стверджують, що Путін зробив окремим постійний мораторій на розширення НАТО таким чином, що це б вимагало внести зміни до статуту НАТО, які б вимагали створення нового договору між країнами-членами та надали б РФ право вето на майбутнє членство в Альянсі.

"Будь-які поступки Кремля щодо цих вимог також означатимуть значну російську поразку, оскільки Путін все частіше використовує публічні виступи, щоб підтвердити, що початкові цілі вторгнення залишаються незмінними, і представити війну в Україні як більш масштабне геополітичне протистояння з колективним Заходом", — додали у повідомленні.

В Інституті зауважують, що такі поступки не узгоджувалися б з потенційним зростанням громадської довіри до влади РФ та "досяжності максималістських цілей Путіна" у війні проти України.

"Путін навряд чи піде на ці поступки, оскільки він не припинить переслідувати свою мету контролювати Україну і послабити НАТО, якщо тільки не зазнає рішучої поразки", — підсумували у повідомленні.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України. За його словами, всі нібито розуміють, що це неможливо.