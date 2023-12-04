В ISW объяснили, что означает указ Путина об увеличении численности армии РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил РФ может являться официальным признанием текущей численности российских военных, а не приказом немедленно увеличить численность российского военного персонала. Мобилизацию в России объявляли в сентябре 2022 года и за это время призвали более 450 тыс. добровольцев.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики считают, что увеличение на 170 тысяч штата российских военнослужащих между предыдущим указом Путина от 25 августа 2022 года и указом от 1 декабря 2023 года, вероятно, является официальным подтверждением чистого увеличения на 170 тысяч военнослужащих между 25 августа 2022 года и 1 декабря, а не призывом немедленно увеличить текущее количество боевого персонала дополнительно на 170 тысяч.

В то же время известно, что ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года российские военные набрали 410 тыс. военнослужащих по контракту, добровольцами и призывниками, однако уже 1 декабря добавил, что российские военные все же набрали более 452 тыс. человек военнослужащих с 1 января 2023 года. Однако российское правительство объявило в сентябре 2022 года, что согласно указу Путина о частичной мобилизации российские военные мобилизуют не более 300 тыс. человек.

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября заявил, что российские силы понесли более 300 тысяч потерь (убитых и раненых) в Украине с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ по установлению штатной численности Вооруженных Сил РФ. Согласно указу, численность Вооруженных сил РФ составит 1,32 млн.военнослужащих.

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