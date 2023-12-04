В ISW пояснили, що означає указ Путіна про збільшення чисельності армії РФ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Указ російського диктатора Володимира Путіна про збільшення чисельності збройних сил РФ може бути офіційним визнанням поточної чисельності російських військових, а не наказом негайно збільшити чисельність російського військового персоналу. Мобілізацію в Росії оголошували у вересні 2022 року і за цей час призвали понад 450 тис. "добровольців".

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики вважають, що збільшення на 170 тисяч штату російських військовослужбовців між попереднім указом Путіна від 25 серпня 2022 року та указом від 1 грудня 2023 року, ймовірно, є офіційним підтвердженням чистого збільшення на 170 тисяч військовослужбовців між 25 серпня 2022 року та 1 грудня 2023 року, а не закликом негайно збільшити поточну кількість бойового персоналу додатково на 170 тисяч.

Водночас відомо, що раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що з 1 січня 2023 року російські військові набрали 410 тис. військовослужбовців за контрактом, добровольцями та призовниками, проте вже 1 грудня додав, що російські військові все ж набрали понад 452 тис. військовослужбовців з 1 січня 2023 р. Проте російський уряд оголосив у вересні 2022 року, що згідно з указом Путіна про часткову мобілізацію російські військові мобілізують не більше 300 тис. осіб.

Зазначається, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив, що російські сили зазнали понад 300 тисяч втрат (убитих і поранених) в Україні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, 1 грудня президент Росії Володимир Путін підписав указ щодо встановлення штатної чисельності Збройних сил РФ. Згідно з указом, чисельність Збройних сил РФ становитиме 1,32 млн військовослужбовців.

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