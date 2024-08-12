Вторжение ВСУ в Курскую область - какие угрозы образовались для России

Украинские военные. Фото: molbuk.ua

Операция Украины в Курской области и последующие возможные украинские вторжения заставят Кремль перераспределить ресурсы для защиты государственной границы. При этом Россия будет жертвовать эффективностью военных действий в Украине.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

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Американские аналитики отмечают, что до вторжения в Курскую область российские власти воспринимали свою государственную границу как "спящий фронт", что давало ей возможность большей гибкости в накоплении и использовании ресурсов в Украине. Теперь она вынуждена будет пересмотреть свое отношение, тратя живую силу и технику для защиты границы. Это может наложить долгосрочные ограничения в оперативном планировании, с которыми Россия раньше не сталкивалась.

Более того, российский диктатор Владимир Путин не оценивал предыдущие украинские трансграничные операции на территории РФ как составляющие среднесрочные и долгосрочные угрозы территории России.

"Однако нынешнее украинское вторжение создает значительные угрозы российским военным операциям в Украине и стабильности режима Путина и требует ответа", — считают аналитики ISW.

По их данным, плохо оборудованных и укомплектованных пограничных укреплений оказалось недостаточно, чтобы предотвратить действия ВСУ, и российское военное командование, вероятно, придет к выводу о необходимости расходования большего количества ресурсов.

"Этот вывод сужает гибкость, которой Россия пользовалась в привлечении живой силы и материальных средств для своих текущих наступательных усилий в Украине, и российскому военному командованию придется учитывать требования к обороне границы, определяя, какие ресурсы оно может выделить для будущего широкомасштабного наступления и оборонных усилий в Украине", — говорится в отчете ISW.