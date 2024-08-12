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В ISW проаналізували, які загрози для Росії створює вторгнення ЗСУ в Курську область

12 серпня 2024 08:09
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Вторгнення ЗСУ в Курську область — які загрози утворились для Росії
Українські військові. Фото: molbuk.ua
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Операція України в Курській області та подальші можливі українські вторгнення змусять Кремль перерозподілити ресурси для захисту державного кордону. При цьому Росія буде жертвувати ефективністю військових дій в Україні.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики зазначають, що до вторгнення у Курську область російська влада сприймала свій державний кордон як "сплячий фронт", що давало їй можливість більшої гнучкості у накопиченні і використанні ресурсів в Україні. Тепер вона змушена буде переглянути своє ставлення, витрачаючи живу силу і техніку для захисту кордону. Це може накласти довгострокові обмеження в оперативному плануванні, з якими Росія раніше не стикалася. 

Більше того, російський диктатор Володимир Путін не оцінював попередні українські транскордонні операції на території РФ як такі, що становлять середньострокові та довгострокові загрози території Росі.

"Однак нинішнє українське вторгнення створює значні загрози російським військовим операціям в Україні та стабільності режиму Путіна і вимагає відповіді", — вважають аналітики ISW.

За їхніми даними, погано обладнаних і укомплектованих прикордонних укріплень виявилося недостатньо, щоб запобігти діям ЗСУ, і російське військове командування, ймовірно, дійде висновку про необхідність витрачання більшої кількості ресурсів.

"Цей висновок звужує гнучкість, якою Росія користувалася у залученні живої сили та матеріальних засобів для своїх поточних наступальних зусиль в Україні, і російському військовому командуванню доведеться враховувати вимоги до оборони кордону, визначаючи, які ресурси воно може виділити для майбутнього широкомасштабного наступу та оборонних зусиль в Україні", — йдеться у звіті ISW.

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