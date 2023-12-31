В ISW рассказали, как Кремль оправдывает войну в Украине

Президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS

Россия на 23 месяц после полномасштабного вторжения в Украину продолжает заявлять о том, что в стране не заинтересованы в переговорах, поэтому они и дальше планируют достичь своих максималистских целей. Такая риторика Кремля по поводу имперских планов РФ продолжает проникать в информационное пространство России.

Об этом пишет Институт изучения войны.

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Что же распространяют российские пропагандисты

Отмечается, что пропаганда РФ намерена быстро распространять убеждения "русского мира", чтобы показать, что агрессия против соседнего государства является "исторически оправданным имперским завоеванием".

Как известно, недавно министр иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что РФ может согласиться на урегулирование войны, когда Украина станет "нейтральной и безъядерной", "демилитаризованной" и "денацифицированной".

Таким образом, он объяснил требования Кремля относительно отказа Украины от членства в НАТО и ЕС, а также лишение возможностей страны защищать своих территорию и людей. Кроме того, Кремль планирует, чтобы Украина заменила нынешнее правительство на "одобренным" Москвой.

В свою очередь, Галузин подчеркнул и подтвердил версию Кремля относительно того, что именно президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что нет переговоров, а не российский диктатор Владимир Путин.

По его словам, мирный план, который предложил Киев, "не имеет ничего общего с миром", однако "оправдывает" продолжение боевых действий.

Министр РФ также добавил, что Россия "никогда не отказывалась" от диалога с Украиной, однако она вроде бы "не имеет иного выбора", кроме как выполнить все свои "поставленные задачи".

Что об этом говорят аналитики

В то же время, аналитики ISW отмечают, что такая публичная риторика высшего политического руководства РФ относительно ее максималистских целей и имперских планов в Украине проникает в информационное пространство России. По словам известного российского блоггера, западные медиа распространяют "слухи" о переговорах, благодаря которым завершится война в Украине благодаря передаче РФ неназванных частей украинской территории.

Блогер также отметил, что РФ не интересуют такие "ограниченные предложения" и предположил, что военные цели страны выходят за пределы территорий, которые Россия временно оккупировала.

По словам пропагандиста, Украина "еще недостаточно деморализована и истощена", чтобы принять "катастрофическую капитуляцию". Он добавил, что РФ должна принять только такой ход событий, чтобы ей удалось добиться цели благодаря психологическим средствам.

Какие города Украины планирует захватить РФ

В Институте отметили, что российские СМИ специально усилили распространение заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Одесса, Днепр, Харьков, Николаев и Киев "всегда были российскими городами".

Поэтому указанный российский блоггер после таких слов заверил, что война будет закончена, когда Украина "позволит" РФ "захватить Харьков, Николаев, Одессу и другие области".

"Все эти заявления перекликаются с высказываниями Путина. Он выдал аналогичные утверждения в своем эссе "Историческое единство русских и украинцев" в июле 2021 года и недавно вернулся к рассказам о Киевской Руси как части "русского мира", чтобы сформулировать вторжение России в Украину как "исторически оправданное" так называемое имперское завоевание", — добавили аналитики в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что для достижения своих целей Россия пытается разрушить единство внутри Украины. Это делается путем провоцирования региональных конфликтов.