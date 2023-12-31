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В ISW розповіли, як Кремль виправдовує війну в Україні

31 грудня 2023 07:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ISW розповіли, як Кремль виправдовує війну в Україні
Президент РФ Володимир Путін. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росія на 23-й місяць після повномасштабного вторгнення в Україну продовжує заявляти про те, що в країні не зацікавлені в перемовинах, тому вони і далі планують досягти своїх максималістських цілей. Така риторика Кремля щодо імперських планів РФ продовжує проникати до інформаційного простору Росії.

Про це пише Інститут вивчення війни.

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Що саме поширюють російські пропагандисти

Зазначається, що пропаганда РФ має намір швидко поширювати переконання "русского міра", аби показати, що агресія проти сусідньої держави є "історично виправданим імперським завоюванням". 

Як відомо, нещодовно міністр закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що РФ може погодитися на врегулювання війни, коли Україна стане "нейтральною та без’ядерною", "демілітаризованою" та "денацифікованою".

Таким чином він пояснив вимоги Кремля щодо відмови України від членства в НАТО та ЄС, а також позбавлення можливостей країни захищати своїх територію та людей. Крім того, Кремль планує, аби Україна замінила нинішній уряд на "схвалений" Москвою. 

Своєю чергою Галузін підкреслив та підтвердив версію Кремля щодо того, що саме президент України Володимир Зеленський винний у тому, що немає переговорів, а не російський диктатор Володимир Путін. 

За його словами, той мирний план, який запропонував Київ, "не має нічого спільного з миром", проте "виправдовує" продовження бойових дій.

Міністр РФ також додав, що Росія "ніколи не відмовлялася" від діалогу з Україною, проте вона начебто "немає іншого вибору", крім як виконати всі свої "поставлені завдання".

Що про це кажуть аналітики

Водночас аналітики ISW зазначають, що така публічна риторика вищого політичного керівництва РФ щодо її максималістських цілей та імперських планів в Україні проникає до інформаційного простору Росії. За словами відомого російського блогера, західні медіа поширюють "чутки" про перемовини, завдяки яким завершиться війна в Україні через передачу РФ неназваних частин української території. 

Блогер також зауважив, що РФ не цікавлять такі "обмежені пропозиції" та припустив, що військові цілі країни виходять за межі тих територій, які Росія тимчасово окупувала. 

За словами пропагандиста, Україна "ще недостатньо деморалізована і виснажена", аби прийняти "катастрофічну капітуляцію". Він додав, що РФ має прийняти лише такий хід подій, аби їй вдалося досягнути мети завдяки психологічним засобам. 

Які міста України планує захопити РФ

В Інституті наголосили, що російські ЗМІ спеціально посилили поширення заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про те, що Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв та Київ "завжди були російськими містами".

Тому вказаний російський блогер після таких слів запевнив, що війну буде закінчено, коли Україна "дозволить" РФ "захопити Харків, Миколаїв, Одесу та інші області".

"Всі ці заяви перегукуються з висловлюваннями Путіна. Він видав аналогічні твердження у своєму есеї "Історична єдність росіян та українців" у липні 2021 року й нещодавно повернувся до розповідей про Київську Русь як частину "русского міра", щоб сформулювати вторгнення Росії в Україну як "історично виправдане" так зване імперське завоювання", — додали аналітики в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше в ГУР заявили, що задля досягнення своїх цілей Росія намагається зруйнувати єдність всередині України. Це робиться шляхом провокування регіональних конфліктів.

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