В ISW рассказали, как Кремль изменил условия службы для осужденных

Осужденные россияне на территории исправительной колонии. Фото: TASS

Кремль больше не предлагает помилования осужденным новобранцам и существенно изменяет условия их службы. Вероятно, это связано с сокращением количества осужденных, пригодных для вербовки в российские военные подразделения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Отмечается, что российское руководство, скорее всего, прекратило набор людей в подразделения "Шторм-Z" в августе 2023 года и уже в сентябре начало вербовать осужденных в подразделения "Шторм-V" на основе новых условий контракта. Ранее в РФ вербовали осужденных, обещая помилование и шестимесячные контракты. Однако новые подразделения Шторм-V, как сообщается, не обещают помилование или даже условно-досрочного освобождения и продлевают контракты осужденных на неопределенный срок до конца войны.

Аналитики отмечают, что продлили подобные контракты на основании распоряжения президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, как это делают российские военные по мобилизованному персоналу.

Кроме того, отмечается, что российские военкоматы формально освобождают призывников по процедуре, которая юридически больше не является эквивалентом "условно-досрочного увольнения", что свидетельствует о том, что призывники юридически все еще считаются заключенными. Россия в значительной степени полагается на новобранцев-осужденных, чтобы поддерживать уровень формирования сил, примерно эквивалентный российским потерям в Украине, и это, вероятно, помогает захватчикам проводить регулярные ротации на оперативном уровне.

"Потери новобранцев из-за агрессивных действий в Украине и относительно короткие сроки службы, возможно, побудили Кремль ввести более ограничительные условия службы, чтобы удержать больше осужденных новобранцев на фронте в Украине. Условия контракта на службу в новых подразделениях "Шторм-V" гораздо менее привлекательны и могут снизить усилия по вербовке осужденных, хотя российские чиновники регулярно применяли меры принуждения, чтобы заставить осужденных подписать контракт", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в ВСУ рассказали, что российские командиры во время ротации военных пытаются сделать так, чтобы подразделения не пересекались между собой и не распространяли "армейские слухи". У оккупантов падает моральный дух из-за очень высокого уровня потерь и интенсивных "мясных штурмов".