В ISW розповіли, як Кремль змінив умови служби для засуджених

Засуджені росіяни на території виправної колонії. Фото: TASS

Кремль більше не пропонує помилування засудженим новобранцям і суттєво змінює умови їх служби. Ймовірно, це пов'язане зі скороченням кількості засуджених, придатних для вербування в російські військові підрозділи.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що російське керівництво, швидше за все, вже припинили набір людей у підрозділи "Шторм-Z" у серпні 2023 року та вже у вересня почали вербувати засуджених у підрозділи "Шторм-V" на основі нових умов контракту. Раніше в РФ вербували засуджених, обіцяючи помилування та шестимісячні контракти. Однак нові підрозділи "Шторм-V", як повідомляється, не обіцяють помилування чи навіть умовно-дострокового звільнення та продовжують контракти засуджених на невизначений термін до кінця війни.

Аналітики зазначають, що продовжили подібні контракти на підставі розпорядження президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію, як це роблять російські військові щодо мобілізованого персоналу.

Крім того, зазначається, що російські військкомати формально звільняють призовників за процедурою, яка юридично більше не є еквівалентом "умовно-дострокового звільнення", що свідчить про те, що призовники юридично все ще вважаються ув’язненими. Росія значною мірою покладається на новобранців-засуджених, щоб підтримувати рівень формування сил, який приблизно еквівалентний російським втратам в Україні, і це, ймовірно, допомагає загарбникам проводити регулярні ротації на оперативному рівні.

"Втрати новобранців через агресивні дії в Україні та відносно короткі терміни їх служби контракти, можливо, спонукали Кремль запровадити більш обмежувальні умови служби, щоб утримати більше засуджених новобранців на фронті в Україні. Умови контракту на службу в нових підрозділах "Шторм-V" набагато менш привабливі та можуть зменшити зусилля з вербування засуджених, хоча російські чиновники регулярно застосовували заходи примусу, щоб змусити засуджених підписати контракт", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ розповіли, російські командири під час ротації військових намагаються зробити так, щоб підрозділи не перетинались між собою та не поширювали "армійських чуток". В окупантів падає моральний дух через дуже високий рівень втрат та інтенсивні "м'ясні штурми.