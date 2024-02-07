В ISW выяснили, сколько Россия платит Ирану в год за импорт "шахедов"

Производство "шахедов" в Иране. Фото: Associated Press

Россия платит Ирану примерно 4,5 млрд долларов в год за импорт беспилотников типа Shahed для использования в войне против Украины. Соответствующие документы нашла группа хакеров Prana Network.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) 7 февраля.

Читайте также:

Сколько Россия платит за импорт иранских "шахедов"

Аналитики рассказали, что группа хакеров Prana Network 4 февраля сломала серверы вероятной приставной компании Корпуса стражей революции Ирана (IRGC) Sahara Thunder и опубликовала стоимость одного беспилотника, который Россия покупает у Ирана. Соответствующие документы свидетельствуют о том, что Россия платит 193 тысячи долларов за беспилотник Shahed-136 партиями по шесть тысяч беспилотников, что в общей сложности составит около 1,1 миллиарда долларов за все дроны Shahed-136.

Также в ведомстве сообщается, что Российская Федерация платит 1,4 миллиона долларов за единицу одного типа беспилотника Shahed-238 и планирует закупать 677 таких модернизированных беспилотников Shahed в год, что в сумме составит около 947 миллионов долларов. В то же время известно, что другой тип Shahed-238 стоит около 900 тысяч долларов за беспилотник, и Россия планирует покупать 2 310 в год. Стоимость составляет чуть меньше 2,1 миллиарда долларов.

Также хакеры также узнали, что разведывательно-ударные беспилотники Shahed-107 стоят 460 тысяч долларов каждый и что Россия планирует приобрести таких около 2 310 единиц, что будет стоить около 1,5 миллиарда долларов.

Российские военные обозреватели оправдывают столь высокую стоимость риском, который берет на себя Иран, продавая эти беспилотники России, и отметили, что документы указывают на то, что РФ планирует дальше локализовать производство "шахедов" внутри страны, что со временем снизит затраты на приобретение.

"ISW не может подтвердить подлинность предполагаемой утечки документов, но утверждение милблогера о том, что в документах говорится об Иране как о "дружественной стране", а беспилотные летательные аппараты Shahed в коде называются "лодками", согласуется с ранее замеченными формулировками по Ирану и производству иранских беспилотников в России", — говорится в материале.

Аналитики говорят, что российская армия регулярно использует беспилотные летательные аппараты Shahed, которые служат как боеприпасы, и как приманки для отвлечения украинской противовоздушной обороны, и значительные затраты на такие системы заслуживают внимания.

Напомним, экс-гендиректор Google Эрик Шмидт инициировал создание для Украины уникальных дронов-камикадзе с искусственным интеллектом. Они будут предлагаться по цене всего 400 долларов в единицу.

Также мы писали, что Украина будет покупать дроны через систему публичных закупок Prozorro. Глава Минцифры Михаил Федоров подчеркнул, что это будет "революционным решением", а сроки и места поставок будут закрыты для широкой общественности и недоступны россиянам.