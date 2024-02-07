В ISW з'ясували, скільки Росія платить Ірану на рік за імпорт "шахедів"

Виробництво "шахедів" в Ірані. Фото: Associated Press

Росія платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт безпілотників типу Shahed для використання у війні проти України. Відповідні документи знайшла група хакерів Prana Network.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW) 7 лютого.

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Аналітики розповіли, що група хакерів Prana Network 4 лютого зламала сервери ймовірної приставної компанії Корпусу вартових революції Ірану (IRGC) Sahara Thunder і опублікувала вартість одного безпілотника, який Росія купує в Ірану. Відповідні документи свідчать про те, що Росія платить 193 тисячі доларів за безпілотник Shahed-136 партіями по шість тисяч безпілотників, що загалом складе близько 1,1 мільярда доларів за всі дрони Shahed-136.

Також у відомстві повідомляються, що Російська Федерація сплачує 1,4 мільйона доларів за одиницю одного типу безпілотника Shahed-238 і планує закуповувати 677 таких модернізованих безпілотників Shahed на рік, що в сумі складе близько 947 мільйонів доларів. Водночас відомо, що інший тип Shahed-238 коштує близько 900 тисяч доларів за безпілотник, і Росія планує купувати 2 310 на рік. Вартість складає трохи менше ніж за 2,1 мільярда доларів.

Також хакери також дізналися, що розвідувально-ударні безпілотники Shahed-107 коштують 460 тисяч доларів кожен і що Росія планує придбати таких близько 2 310 одиниць, що коштуватиме близько 1,5 мільярда доларів.

Російські військові оглядачі виправдовують таку високу вартість ризиком, який бере на себе Іран, продаючи ці безпілотники Росії, і зазначили, що документи вказують на те, що РФ планує далі локалізувати виробництво "шахедів" всередині країни, що з часом зменшить витрати на придбання.

"ISW не може підтвердити автентичність передбачуваного витоку документів, але твердження мілблогера про те, що в документах йдеться про Іран як про "дружню країну", а безпілотні літальні апарати Shahed в коді називаються "човнами", узгоджується з раніше поміченими формулюваннями щодо Ірану та виробництва іранських безпілотників в Росії", — йдеться у матеріалі.

Аналітики кажуть, що російська армія регулярно використовує безпілотні літальні апарати Shahed, які служать і як боєприпаси, і як приманки для відволікання української протиповітряної оборони, і значні витрати на такі системи заслуговують на увагу.

Нагадаємо, ексгендиректор Google Ерік Шмідт ініціював створення для України унікальних дронів-камікадзе зі штучним інтелектом. Вони пропонуватимуться за ціною всього 400 доларів за одиницю.

Також ми писали, що Україна буде купувати дрони через систему публічних закупівель Prozorro. Очільник Мінцифри Михайло Федоров наголосив, що це буде "революційним рішенням", а строки та місця поставок будуть закритими для широкого загалу та недоступні росіянам.