Взрывы в Ивано-Франковске 21 августа — в направлении города летят дроны

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Associated Press

Взрывы в Ивано-Франковске раздались днем 21 августа. Воздушные силы предупреждали о движении российских беспилотников в сторону региона.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы.

Читайте также:

Взрывы в Ивано-Франковске

Воздушные силы предупреждали, что во время воздушной тревоги в направлении Ивано-Франковска летел ударный вражеский беспилотник.

Скриншот сообщения ПС

Местных жителей призывали оставаться в укрытиях и ждать отбоя воздушной тревоги.

Пока неизвестно, взрывы, которые слышали в городе, это результаты работы ПВО или попадания.