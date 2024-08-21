Взрывы в Ивано-Франковске 21 августа — в направлении города летят дроны

В Ивано-Франковске раздались взрывы
21 августа 2024 14:24
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Associated Press
Взрывы в Ивано-Франковске раздались днем 21 августа. Воздушные силы предупреждали о движении российских беспилотников в сторону региона.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы.
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Взрывы в Ивано-Франковске
Воздушные силы предупреждали, что во время воздушной тревоги в направлении Ивано-Франковска летел ударный вражеский беспилотник.
Местных жителей призывали оставаться в укрытиях и ждать отбоя воздушной тревоги.
Пока неизвестно, взрывы, которые слышали в городе, это результаты работы ПВО или попадания.
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