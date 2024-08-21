Вибухи в Івано-Франківську 21 серпня — у напрямку міста летять дрони

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Associated Press

Вибухи в Івано-Франківську пролунали вдень 21 серпня. Повітряні сили попереджали про рух російських безпілотників в сторону регіону.

Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили.

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Повітряні сили попереджали, що під час повітряної тривоги у напрямку Івано-Франківська летів ударний ворожий безпілотник.

Скриншот допису ПС

Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях та чекати відбою повітряної тривоги.

Наразі невідомо, чи вибухи, які чули в місті, це результати роботи ППО чи влучання.