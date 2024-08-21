Вибухи в Івано-Франківську 21 серпня — у напрямку міста летять дрони

В Івано-Франківську пролунали вибухи
21 серпня 2024 14:24
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Associated Press
Вибухи в Івано-Франківську пролунали вдень 21 серпня. Повітряні сили попереджали про рух російських безпілотників в сторону регіону.
Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили.
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Повітряні сили попереджали, що під час повітряної тривоги у напрямку Івано-Франківська летів ударний ворожий безпілотник.
Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях та чекати відбою повітряної тривоги.
Наразі невідомо, чи вибухи, які чули в місті, це результати роботи ППО чи влучання.
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