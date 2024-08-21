Повітряна тривога у Києві 21 серпня через дрони-камікадзе

У Києві втретє за ніч оголосили повітряну тривогу
21 серпня 2024 05:17
Люди в укритті. Фото: LETA
Вранці, 21 серпня, у столиці України місті Києві втретє за ніч оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".
Зазначимо, що пізно ввечері 20 серпня, а також у ніч проти 21 серпня, повітряну тривогу у Києві оголошували через загрозу застосування ворожих ударних БпЛА. Крім того, існувала загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Читайте також:
Оновлено о 05:18
У столиці оголосили відбій тривоги.
Читайте Новини.LIVE!