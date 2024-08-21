Повітряна тривога у Києві 21 серпня через дрони-камікадзе

Люди в укритті. Фото: LETA

Вранці, 21 серпня, у столиці України місті Києві втретє за ніч оголосили повітряну тривогу.



Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".

Зазначимо, що пізно ввечері 20 серпня, а також у ніч проти 21 серпня, повітряну тривогу у Києві оголошували через загрозу застосування ворожих ударних БпЛА. Крім того, існувала загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

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