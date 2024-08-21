Повітряна тривога у Києві та областях України 21 серпня через дрони

У Києві та низці областей вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу
21 серпня 2024 04:27
Діти в укритті. Фото: olesiabilkei/Depositphotos
Вночі 21 серпня у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Причиною є безпілотники, які зафіксовано у повітряному просторі України.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".
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Зазначимо, що у Києві та низці інших регіонів тривогу оголосили вдруге за ніч.
Оновлено о 04:32
У Києві оголосили відбій тривоги. Проте у Київській та області та інших регіонах тривога продовжується
Станом на 04:28 карта тривог виглядала наступним чином.
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