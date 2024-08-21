Вибухи у Хмельницькій області 21 серпня — зафіксовано дрони

Ворожі ракета та дрон. Фото: Сили оборони півдня України

У ніч проти 21 серпня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Військові фіксували ворожі дрони.

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Про це повідомляє Telegram Суспільне Хмельницький та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"На Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомляють наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 03:40.



До цього, о 02:38, Повітряні сили України повідомили, що ворожі БпЛА перебувають у Вінницькій області, і рухаються курсом на Житомирському та Хмельницьку.

Зазначимо, що повітряна тривога оголошена майже по всій території України. Причиною є ворожі БпЛА, а також загроза балістики з північно-східного напрямку.