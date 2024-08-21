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В Хмельницкой области слышали звуки взрывов, военные зафиксировали дроны

21 августа 2024 03:59
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Хмельницкой области 21 августа - зафиксированы дроны
Вражеские ракеты и дрона. Фото: Силы обороны юга Украины
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

 

В ночь на 21 августа в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Военные фиксировали вражеские дроны.

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Об этом сообщает Telegram Суспільне Хмельницкий и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 03:40.

До этого, в 02:38, Воздушные силы Украины сообщили, что вражеские БПЛА находятся в Винницкой области, и двигаются курсом по Житомирскому и Хмельницкому.

Отметим, что воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины. Причиной являются вражеские БпЛА, а также угроза баллистики с северо-восточного направления.

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