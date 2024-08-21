Воздушная тревога в Киеве и областях Украины 21 августа из-за дронов

Дети в укрытии. Фото: olesiabilkei/Depositphotos

Ночью 21 августа в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Причиной являются беспилотники, которые зафиксированы в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

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Отметим, что в Киеве и ряде других регионов тревогу объявили второй раз за ночь.

Обновлено в 04:32

В Киеве объявили отбой тревоги. Однако в Киевской и области и других регионах тревога продолжается

По состоянию на 04:28, карта тревог выглядела следующим образом.