Воздушная тревога в Киеве и областях Украины 21 августа из-за дронов

В Киеве и ряде областей вторично за ночь объявили воздушную тревогу
21 августа 2024 04:27
Дети в укрытии. Фото: olesiabilkei/Depositphotos
Ночью 21 августа в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Причиной являются беспилотники, которые зафиксированы в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".
Читайте также:
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что были зафиксированы вражеские дроны-камикадзе.
Отметим, что в Киеве и ряде других регионов тревогу объявили второй раз за ночь.
Обновлено в 04:32
В Киеве объявили отбой тревоги. Однако в Киевской и области и других регионах тревога продолжается
По состоянию на 04:28, карта тревог выглядела следующим образом.
Читайте Новини.LIVE!