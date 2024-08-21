Воздушная тревога в Киеве 21 августа из-за дронов-камикадзе

В Киеве третий раз за ночь объявили воздушную тревогу
21 августа 2024 05:17
Люди в укрытии. Фото: LETA
Утром, 21 августа, в столице Украины Киеве в третий раз за ночь объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".
Отметим, что поздно вечером 20 августа, а также в ночь на 21 августа, воздушную тревогу в Киеве объявляли из-за угрозы применения вражеских ударных БпЛА. Кроме того, была угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
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Обновлено в 05:18
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