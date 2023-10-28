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В Канаде планируют утилизировать десятки бронемашин, которые могла бы получить Украина, — CBC

28 октября 2023 12:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Утилизация броневых машин в Канаде — для чего это делают
Военные на канадской бронемашине. Иллюстративное фото: DVIDS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Армия Канады располагает десятками старых бронетранспортеров, которые в стране планируют утилизировать в этом году. Они решили сделать это, несмотря на предложение частной компании отремонтировать их, чтобы они использовались в Украине.

Об этом пишет CBC.

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В Министерстве национальной обороны Канады заявили, что 67 гусеничных легкобронированных машин (TLAV) из 140 единиц находятся "на стоянке в ожидании окончательной демилитаризации и утилизации или используются в качестве источника запасных частей" для 73 единиц транспорта, которые еще могут использоваться.

Почему от них избавляются

В ведомстве отмечают, что те транспортеры M113, которые находятся на вооружении уже в течение нескольких десятилетий, имеют плохое состояние, поэтому ожидают на утилизацию.

Также армия Канады имеет 195 LAV II Bisons и 149 бронированных разведывательных машин Coyote. Их тоже снимут с вооружения в 2023 году.

Ранее в компании Armatec Survivability, которая находится в Онтарио, предложили обновить остаток бронетехники.

Поставка техники для Украины

"Все оборудование, которое бесплатно передает Канада, должно быть пригодным для поля боя и, что важнее, должно отвечать конкретным потребностям, определенным Украиной. Это должно быть оборудование, которое украинцы научены использовать и для обслуживания которого имеют ресурсы и возможности", — объяснили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что эти автомобили находятся в плохом состоянии, ведь эксплуатировались десятки лет.

По информации издания, Украине ранее было передано более 500 бронемашин этой модели. Их предоставили США, Литва, Дания, Испания, Италия, Дания и другие страны.

Напомним, ранее украинские военные получили партию новой бронетехники канадского производства Senator MRAP. При этом военнослужащие высказали исключительно положительные отзывы об этих автомобилях, повышающих их безопасность при выполнении задач.

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