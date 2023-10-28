Утилізація броньових машин у Канаді — для чого це роблять

Військові на канадській бронемашині. Ілюстративне фото: DVIDS

Армія Канади має десятки старих бронетранспортерів, які в країні планують утилізувати в цьому році. Вони вирішили зробити це, незважаючи на пропозицію приватної компанії відремонтувати їх, аби вони використовувалися в Україні.

Про це пише CBC.

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Скільки одиниць техніки утилізує армія Канади

У Міністерстві національної оборони Канади заявили, що 67 гусеничних легкоброньованих машин (TLAV) зі 140 одиниць знаходяться "на стоянці в очікуванні остаточної демілітаризації та утилізації або використовуються як джерело запасних частин" для 73 одиниць транспорту, які ще можуть використовуватися.

Чому від них позбавляються

У відомстві зауважують, що ті транспортери M113, які є на озброєнні вже протягом декількох десятиліть, мають поганий стан, тому очікують на утилізацію.

Також армія Канади має 195 LAV II Bisons і 149 броньованих розвідувальних машин Coyote. Їх теж знімуть з озброєння у 2023 році.

Раніше у компанії Armatec Survivability, яка знаходиться в Онтаріо, запропонували оновити залишок бронетехніки.

Постачання техніки для України

"Усе обладнання, яке безоплатно передає Канада, має бути придатним для поля бою і, що важливіше, має відповідати конкретним потребам, визначеним Україною. Це має бути обладнання, яке українці навчені використовувати і для обслуговування якого мають ресурси та можливості", — пояснили в оборонному відомстві.

Там додали, що ці автомобілі перебувають у "поганому стані", адже експлуатувалися десятки років.

За інформацією видання, Україні раніше передали понад 500 бронемашин цієї моделі. Їх надали США, Литва, Данія, Іспанія, Італія, Данія та інші країни.

Нагадаємо, раніше українські військові отримали партію новітньої бронетехніки канадського виробництва Senator MRAP. При цьому військовослужбовці висловили виключно позитивні відгуки про ці автомобілі, які підвищують їх безпеку під час виконання завдань.