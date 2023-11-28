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В Киевской области слышны взрывы — сообщают о работе ПВО

28 ноября 2023 21:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киевской области слышны взрывы — сообщают о работе ПВО
Мобильные бригады ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Командование Объединенных сил ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киевской области сообщают о громких взрывах. В настоящее время в области работает ПВО по дронам-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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В Киевской области работает ПВО

Сообщается, что в воздушном пространстве Киевской области уже зафиксированы иранские беспилотники. Силы ПВО открыли огонь по впечатлению.

В Киевской области слышны взрывы — сообщают о работе ПВО
Источник: Telegram

"Находитесь в укрытиях и других безопасных местах при сигнале воздушной тревоги", — говорится в обращении.

Также чиновники просят соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу средств впечатления.

Напомним, ранее взрыв произошел во Львове. При этом воздушная тревога в регионе не была объявлена. Также мощные взрывы прогремели в Херсоне.

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