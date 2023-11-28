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У Херсоні повідомляють про потужні вибухи

28 листопада 2023 17:53
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Павло Зінченко
редактор
У Херсоні повідомляють про потужні вибухи
Вибух внаслідок обстрілу. Фото ілюстративне: SPUTNIK
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Херсоні чутно вибухи. Мешканців закликають пройти у безпечні місця.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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"У Херсоні лунають потужні вибухи! Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!", — говориться у повідомленні МВА.

Ворог не припиняє обстрілювати Херсон

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранено місцеву мешканку.

Також ми писали, що російські окупанти протягом місяця п'ять разів обстрілювали одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Сьогодні, 27 листопада, через ворожі атаки постраждала одна з ТЕС ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.

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