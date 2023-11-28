В Херсоне сообщают о мощных взрывах
В Херсоне слышны взрывы. Жителей призывают пройти в безопасные места.
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
Взрывы в Херсоне
"В Херсоне раздаются мощные взрывы! Будьте осторожны! Перейдите к более безопасным местам!", — говорится в сообщении МВА.
Враг не прекращает обстреливать Херсон
Напомним, российские кафиры обстреляли город Никополь Днепропетровской области. В результате атаки врага ранена местная жительница.
Также мы писали, что российские оккупанты в течение месяца пять раз обстреливали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Сегодня, 27 ноября, из-за вражеских атак пострадала одна из ТЭС ДТЭК, расположенная в прифронтовой области.
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