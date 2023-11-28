Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Херсоне сообщают о мощных взрывах arrow

В Херсоне сообщают о мощных взрывах

28 ноября 2023 17:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Херсоне сообщают о мощных взрывах
Взрыв в результате обстрела. Фото иллюстративный: SPUTNIK
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Херсоне слышны взрывы. Жителей призывают пройти в безопасные места.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

Читайте также:

Взрывы в Херсоне

"В Херсоне раздаются мощные взрывы! Будьте осторожны! Перейдите к более безопасным местам!", — говорится в сообщении МВА.

Враг не прекращает обстреливать Херсон

Напомним, российские кафиры обстреляли город Никополь Днепропетровской области. В результате атаки врага ранена местная жительница.

Также мы писали, что российские оккупанты в течение месяца пять раз обстреливали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Сегодня, 27 ноября, из-за вражеских атак пострадала одна из ТЭС ДТЭК, расположенная в прифронтовой области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме