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В Київській області чути вибухи — повідомляють про роботу ППО

28 листопада 2023 21:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Київській області чути вибухи — повідомляють про роботу ППО
Мобільні бригади ППО ЗСУ. Ілюстравтивне фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Київській області повідомляють про гучні вибухи. Наразі в області працює ППО по дронах-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація

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Повідомляється, що у повітряному просторі Київської області вже зафіксовано іранські безпілотники. Сили ППО відкрили вогонь на враження.

В Київській області чути вибухи — повідомляють про роботу ППО
Джерело: Telegram

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — йдеться у зверненні.

Також урядовці просять дотримуватися інформаційної тиші — не фіксувати та не викладати в мережу роботу засобів враження. 

Нагадаємо, що раніше вибух пролунав у Львові. При цьому повітряна тривога в регіоні не була оголошена. Також потужні вибухи пролунали у Херсоні. 

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