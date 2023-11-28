В Київській області чути вибухи — повідомляють про роботу ППО

Мобільні бригади ППО ЗСУ. Ілюстравтивне фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

У Київській області повідомляють про гучні вибухи. Наразі в області працює ППО по дронах-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Повідомляється, що у повітряному просторі Київської області вже зафіксовано іранські безпілотники. Сили ППО відкрили вогонь на враження.

Джерело: Telegram

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — йдеться у зверненні.

Також урядовці просять дотримуватися інформаційної тиші — не фіксувати та не викладати в мережу роботу засобів враження.

Нагадаємо, що раніше вибух пролунав у Львові. При цьому повітряна тривога в регіоні не була оголошена. Також потужні вибухи пролунали у Херсоні.