В Кропивницком слышали взрывы - в городе отработала ПВО
4 января 2024 16:26
Взрыв. Фото иллюстративное: Слово і Діло
В Кропивнице были слышны взрывы. Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
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В Кропивницком были слышны взрывы
В Кропивницком были слышны взрывы. В городе отработало ПВО. Пока информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В ОВА также призывают жителей не относиться к тревогам легкомысленно.
Пока воздушной тревоги нет.
Напомним, российские кафиры снова обстреляли из артиллерии Херсонщину . В результате вражеской атаки погиб местный житель села Садовое.
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