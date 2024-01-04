В Кропивницком слышали взрывы - в городе отработала ПВО

Взрыв. Фото иллюстративное: Слово і Діло

В Кропивнице были слышны взрывы. Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

В Кропивницком были слышны взрывы

В Кропивницком были слышны взрывы. В городе отработало ПВО. Пока информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В ОВА также призывают жителей не относиться к тревогам легкомысленно.

Пока воздушной тревоги нет.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, российские кафиры снова обстреляли из артиллерии Херсонщину . В результате вражеской атаки погиб местный житель села Садовое.