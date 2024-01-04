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В Кропивницькому чули вибухи — в місті відпрацювала ППО

4 січня 2024 16:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Кропивницькому чули вибухи — в місті відпрацювала ППО
Вибух. Фото ілюстративне: Слово і Діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Кропивницьму було чутно вибухи. Місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

В Кропивницькому було чутно вибухи

У Кропивницькому було чутно вибухи. У місті відпрацювала ППО. Наразі інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

В ОВА також закликають мешканців не ставитися до тривог легковажно.

Наразі повітряної тривоги нема.

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли з артилерії Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель села Садове.

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