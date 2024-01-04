В Кропивницькому чули вибухи — в місті відпрацювала ППО
4 січня 2024 16:26
Вибух. Фото ілюстративне: Слово і Діло
В Кропивницьму було чутно вибухи. Місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
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В Кропивницькому було чутно вибухи
У Кропивницькому було чутно вибухи. У місті відпрацювала ППО. Наразі інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.
В ОВА також закликають мешканців не ставитися до тривог легковажно.
Наразі повітряної тривоги нема.
Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли з артилерії Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель села Садове.
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