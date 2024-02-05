В Лисичанске ликвидировали "министра МЧС ЛНР"

Российский "министр МЧС ЛНР" Алексей Потелещенко. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был ликвидирован кремлевский министр в субботу, 3 февраля. Это произошло во время обстрела кафе, в котором собрались пророссийские чиновники.

Об этом сообщают российские СМИ.

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3 февраля самопровозглашенная оккупационная "власть" временно оккупированного Лисичанска Луганской области заявила об обстреле пекарни. Однако, как оказалось, удар пришелся на здание рядом — ресторан, в котором на момент обстрела на празднование собрались местные пророссийские "чиновники" и "силовики".

По данным российских СМИ, в результате удара погибли 28 человек, среди них был "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" Алексей Потелещенко.

Также на фото с места обстрела, которое обнародовало МЧС России, виден поврежденный "Ресторан Адриатик".

Напомним, что во время удара Сил обороны Украины по авиабазе "Бельбек" во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский командир авиационной эскадрильи, генерал-лейтенант Александр Татаренко. К тому же, тогда погибло около десяти захватчиков.

Также мы писали, что силы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили ракетный катер российских кафиров 41-й бригады в западной части временно оккупированного Крыма. Он нес боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном.