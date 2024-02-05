Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Лисичанске ликвидировали "министра МЧС ЛНР" arrow

В Лисичанске ликвидировали "министра МЧС ЛНР"

5 февраля 2024 12:23
обновлено: 12:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Лисичанске ликвидировали "министра МЧС ЛНР"
Российский "министр МЧС ЛНР" Алексей Потелещенко. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был ликвидирован кремлевский министр в субботу, 3 февраля. Это произошло во время обстрела кафе, в котором собрались пророссийские чиновники.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Ликвидация российского министра в Лисичанске 3 февраля

3 февраля самопровозглашенная оккупационная "власть" временно оккупированного Лисичанска Луганской области заявила об обстреле пекарни. Однако, как оказалось, удар пришелся на здание рядом — ресторан, в котором на момент обстрела на празднование собрались местные пророссийские "чиновники" и "силовики".

По данным российских СМИ, в результате удара погибли 28 человек, среди них был "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" Алексей Потелещенко.

Также на фото с места обстрела, которое обнародовало МЧС России, виден поврежденный "Ресторан Адриатик".

Напомним, что во время удара Сил обороны Украины по авиабазе "Бельбек" во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский командир авиационной эскадрильи, генерал-лейтенант Александр Татаренко. К тому же, тогда погибло около десяти захватчиков.

Также мы писали, что силы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили ракетный катер российских кафиров 41-й бригады в западной части временно оккупированного Крыма. Он нес боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном.

оккупанты
Коллаборант
оккупация
ликвидация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме