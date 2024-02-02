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Під час удару по авіабазі "Бельбек" ліквідували російського генерала, — ЗМІ

2 лютого 2024 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Під час удару по авіабазі "Бельбек" ліквідували російського генерала, — ЗМІ
Аеродром "Бельбек". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час удару Сил оборони України по авіабазі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї, генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. До того ж, тоді загинуло близько десяти загарбників.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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"Як повідомляють російські пабліки, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї, генерал-лейтенант Олександр Татаренко", — йдеться у повідомленні.

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Олександр Татаренко. Фото: t.me/Crimeanwind

За інформацією ЗМІ, дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, а ще одна — атакувала пункт зв'язку аеродрому.

Сили оборони запустили крилаті ракети над водною поверхнею Чорного моря.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Надаємо, 1 лютого бійці Головного управління розвідки України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту Росії. Судно було потоплене після низки прямих влучань.

Також ми писали, що Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару. 

Додамо, сили Головного управління розвідки Міноборони України знищили ракетний катер російських окупантів 41-ї бригади в західній частині тимчасово окупованого Криму. Він ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному.

війна
Крим
смерть
росіяни
Україна
окупанти

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