Во время удара по авиабазе "Бельбек" ликвидировали российского генерала, — СМИ

Аэродром "Бельбек". Фото: росСМИ

Во время удара Сил обороны Украины по авиабазе "Бельбек" во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский командир авиационной эскадрильи, генерал-лейтенант Александр Татаренко. К тому же, тогда погибло около десяти захватчиков.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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"Как сообщают российские паблики, ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи, генерал-лейтенант Александр Татаренко", — говорится в сообщении.

Александр Татаренко. Фото: t.me/Crimeanwind

По информации СМИ, две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, а еще одна — атаковала пункт связи аэродрома.

Силы обороны запустили крылатые ракеты над водной поверхностью Черного моря.

Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, 1 февраля бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно было утоплено после ряда прямых попаданий.

Также мы писали, что Силы обороны юга уничтожили часть авиации россиян на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Известно, что оккупанты были атакованы по меньшей мере пятью ракетами, которые достигли целей удара.

Добавим, силы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили ракетный катер российских оккупантов 41-й бригады в западной части временно оккупированного Крыма. Он нес боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном.