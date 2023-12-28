В Мариуполе бушует пожар — партизаны рассказали, что горит
Во временно оккупированном Мариуполе бушует масштабный пожар. Сообщается, что у россиян горит склад с боекомплектом.
Об этом сообщает Telegram-канал " Маріуполь. Спротив".
У россиян горит склад с боеприпасами
"Красота. Рванул БК. Русня уже закричала о "газовой балоне". Меньше надо занимать россиянами дома, и все будет хорошо", — сообщили представители движения сопротивления.
При этом партизаны подчеркнули, что к пожару они не имеют отношения, поскольку не желают жертв среди мирного населения.
"Заранее. Нет. Не поджигали. Рядом до гражданских. Мы своих украинцев бережем всегда. Не русская. Но они и сами неплохо справились как вы видите", — подчеркнули в движении сопротивления.
Пожар в жилом доме
Заммэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном городе также горит дом, заселенный эмигрантами из России.
"Последствия. Вот они — скачки электронапряжения. Заселение русские, мигрантов. Маргинализация. Итог — договаривает дом в Кальмиусском районе", — подчеркнул Андрющенко.
Он также обратил внимание на тот факт, что никто не торопится бороться с пожаром. В том числе и сами оккупанты.
"Пожарных видите? Это тоже последствия", — подчеркнул Андрющенко.
Ранее мы сообщали, что вечером среды, 20 декабря, ВСУ нанесли достаточно ощутимый удар по складам РФ с боеприпасами и военной техникой в оккупированном Мариуполе.
Напомним, что российские войска начали демонтаж главной пыточной в оккупированном Мариуполе. Да, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.
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