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В Мариуполе бушует пожар — партизаны рассказали, что горит

28 декабря 2023 11:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Мариуполе бушует пожар — партизаны рассказали, что горит
Пожар в Мариуполе Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Мариуполе бушует масштабный пожар. Сообщается, что у россиян горит склад с боекомплектом.

Об этом сообщает Telegram-канал " Маріуполь. Спротив".

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"Красота. Рванул БК. Русня уже закричала о "газовой балоне". Меньше надо занимать россиянами дома, и все будет хорошо", — сообщили представители движения сопротивления.

При этом партизаны подчеркнули, что к пожару они не имеют отношения, поскольку не желают жертв среди мирного населения.

"Заранее. Нет. Не поджигали. Рядом до гражданских. Мы своих украинцев бережем всегда. Не русская. Но они и сами неплохо справились как вы видите", — подчеркнули в движении сопротивления.

Пожар в жилом доме

Заммэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном городе также горит дом, заселенный эмигрантами из России.

"Последствия. Вот они — скачки электронапряжения. Заселение русские, мигрантов. Маргинализация. Итог — договаривает дом в Кальмиусском районе", — подчеркнул Андрющенко.

Он также обратил внимание на тот факт, что никто не торопится бороться с пожаром. В том числе и сами оккупанты.

"Пожарных видите? Это тоже последствия", — подчеркнул Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что вечером среды, 20 декабря, ВСУ нанесли достаточно ощутимый удар по складам РФ с боеприпасами и военной техникой в оккупированном Мариуполе.

Напомним, что российские войска начали демонтаж главной пыточной в оккупированном Мариуполе. Да, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.

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