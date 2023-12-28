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В Маріуполі вирує пожежа — партизани розповіли, що горить

28 грудня 2023 11:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Маріуполі вирує пожежа — партизани розповіли, що горить
Пожежа у Маріуполі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В тимчасово окупованому Маріуполі вирує масштабна пожежа. Повідомляють, що в росіян горить склад з боєкомплектом.

Про це повідомляє Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

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У росіян горить склад з боєприпасами

"Краса. Рванув БК. Русня вже заволала про "газовые баллоны". Менше треба займати росіянами будинки, і все буде гаразд", — повідомили представники руху опору. 

При цьому партизани підкреслили, що до цієї пожежі вони не мають відношення, оскільки не бажають жертв серед мирного населення.

"Заздалегідь. Ні. Не підпалювали. Поруч дохіба цивільних. Ми своїх українців бережемо завжди. Не русня. Але вони і самі непогано впоралися, як ви бачите", — підкреслили в русі опору.

Пожежа в житловому будинку

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в окупованому місті також палає будинок, заселений емігрантами з Росії.

"Наслідки. Ось вони — стрибки електронапруги. Заселення русні, мігрантів. Маргіналізація. Підсумок — догорає будинок в Кальміуському районі", — наголосив Андрющенко.

Він також звернув увагу на той факт, що ніхто не поспішає боротися з пожежею. У тому числі і самі окупанти.

"Пожежників бачите? Це теж наслідки", — наголосив Андрющенко.

Раніше ми повідомляли, що ввечері середи, 20 грудня, ЗСУ завдали досить відчутного удару по складах РФ із боєприпасами та військовою технікою в окупованому Маріуполі.

Нагадуємо, що російські війська почали демонтаж головної катівні в окупованому Маріуполі. Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься.

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