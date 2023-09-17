В сети показали, как румынская боевая машина с точностью работает по оккупантам

РСЗО 122-мм APR-40. Фото: Romanian Ministery of Defence

Украинские военные показали, как работает румынская реактивная система залпового огня APR-40. Наши артиллеристы используют ее на Запорожском направлении.

Соответствующее видео было опубликовано в издании "Военный курьер".

Читайте также:

Работа военной техники

Отмечается, что такие боевые машины стали использовать на фронте в мае 2023 года. Официально об их передаче не сообщалось. Пока неизвестно, сколько единиц РСЗО APR-40 имеют ВСУ.

Что известно о боевой машине

"РСЗО APR-40 — это румынская копия РСЗО БМ-21 "Град", разработанная компанией Aerostar S.A. Пусковая установка установлена на шасси полноприводного грузового автомобиля DAC 665T. Управлять огнем установки можно дистанционно. Максимальная дальность поражения — 20,5 км", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы 66-й отдельной механизированной бригады эффектно уничтожили россиян, которые пытались давить на нашу оборону. Благодаря украинскому дрону, солдат оккупационной армии стало меньше.