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В сети показали, как румынская боевая машина с точностью работает по оккупантам

17 сентября 2023 19:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В сети показали, как румынская боевая машина с точностью работает по оккупантам
РСЗО 122-мм APR-40. Фото: Romanian Ministery of Defence
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские военные показали, как работает румынская реактивная система залпового огня APR-40. Наши артиллеристы используют ее на Запорожском направлении.

Соответствующее видео было опубликовано в издании "Военный курьер".

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Отмечается, что такие боевые машины стали использовать на фронте в мае 2023 года. Официально об их передаче не сообщалось. Пока неизвестно, сколько единиц РСЗО APR-40 имеют ВСУ.

Что известно о боевой машине

"РСЗО APR-40 — это румынская копия РСЗО БМ-21 "Град", разработанная компанией Aerostar S.A. Пусковая установка установлена на шасси полноприводного грузового автомобиля DAC 665T. Управлять огнем установки можно дистанционно. Максимальная дальность поражения — 20,5 км", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы 66-й отдельной механизированной бригады эффектно уничтожили россиян, которые пытались давить на нашу оборону. Благодаря украинскому дрону, солдат оккупационной армии стало меньше.

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