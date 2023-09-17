В мережі показали, як румунська бойова машина з точністю працює по окупантах

РСЗВ 122-мм APR-40. Фото: Romanian Ministery of Defence

Українські військові показали, як працює румунська реактивна система залпового вогню APR-40. Наші артилеристи використовують її на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео опублікували у виданні "Військовий кур'єр".

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Зазначається, що такі бойові машини почали використовувати на фронті у травні 2023-го року. Офіційно про їхню передачу не повідомлялось. Наразі невідомо, скільки одиниць РСЗВ APR-40 мають ЗСУ.

Що відомо про бойову машину

"РСЗВ APR-40 — це румунська копія РСЗВ БМ-21 "Град", розроблена компанією Aerostar S.A. Пускова установка встановлена на шасі повнопривідного вантажного автомобіля DAC 665T. Керувати вогнем установки можна дистанційно. Максимальна дальність ураження — 20,5 км", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці 66-ї окремої механізованої бригади ефектно знищили росіян, які намагалися тиснути на нашу оборону. Завдяки українському дрону, солдатів окупаційної армії поменшало.