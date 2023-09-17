Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В мережі показали, як румунська бойова машина з точністю працює по окупантах arrow

В мережі показали, як румунська бойова машина з точністю працює по окупантах

17 вересня 2023 19:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В мережі показали, як румунська бойова машина з точністю працює по окупантах
РСЗВ 122-мм APR-40. Фото: Romanian Ministery of Defence
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські військові показали, як працює румунська реактивна система залпового вогню APR-40. Наші артилеристи використовують її на Запорізькому напрямку

Відповідне відео опублікували у виданні "Військовий кур'єр".

Читайте також:

Робота військової техніки

Зазначається, що такі бойові машини почали використовувати на фронті у травні 2023-го року. Офіційно про їхню передачу не повідомлялось. Наразі невідомо, скільки одиниць РСЗВ APR-40 мають ЗСУ.

Що відомо про бойову машину

"РСЗВ APR-40 — це румунська копія РСЗВ БМ-21 "Град", розроблена компанією Aerostar S.A. Пускова установка встановлена на шасі повнопривідного вантажного автомобіля DAC 665T. Керувати вогнем установки можна дистанційно. Максимальна дальність ураження — 20,5 км", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше бійці 66-ї окремої механізованої бригади ефектно знищили росіян, які намагалися тиснути на нашу оборону. Завдяки українському дрону, солдатів окупаційної армії поменшало.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз