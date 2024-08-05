Британская разведка узнала, что теперь ждет мигрантов в РФ за отказ отправиться на войну

Российские мигранты-призывники. Фото: Associated Press

Государственная дума России 31 июля утвердила законопроект, предусматривающий лишение гражданства натурализованных граждан в случае их неявки на военную службу. Соавтором законопроекта стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, что свидетельствует о поддержке этой инициативы Кремлем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании в понедельник, 5 августа.

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Британская разведка считает, что после подписания закона практические последствия для российского призыва в армию, вероятно, будут ограничены.

Однако независимые российские СМИ продолжают сообщать о преследовании мигрантов правоохранительными органами, в том числе с целью их привлечения в армию. Новый закон дает еще одну форму правового принуждения в этом отношении, говорят в Минобороны страны.

По словам британских разведчиков, этот закон также следует рассматривать в контексте все больших антимигрантских настроений, разжигаемых некоторыми членами российского правительства, особенно в отношении выходцев из Центральной Азии.

"Эти настроения и риторика заметно усилились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, предположительно как часть попытки создать дополнительные источники легитимности правительства перед лицом больших потерь и снижения уровня жизни", — говорится в сводке ведомства.