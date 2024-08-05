Российская мобилизация на оккупированных территориях Украины — как враг пытается вербовать людей

Украинцам на оккупированных территориях приходят сообщения о мобилизации в ряды армии РФ
На временно оккупированных территориях Украины планы по мобилизации в армию россиян проваливаются. Захватчики прибегают к хитрости и обещаниям, чтобы исправить ситуацию.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в понедельник, 5 августа.
Мобилизация в армии оккупантов
Украинцам, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории, начали приходить сообщения на телефон с предложениями заключить контракт с Минобороны РФ.
"В рассылке сказано, что тот, кто заключит контракт, получит выплату "от 800 тысяч рублей и льготы", — говорится в сообщении.
В SMS также добавляется номер горячей линии Минобороны, открытой для "вопросов о проведении специальной военной операции".
Читайте Новини.LIVE!