Российская мобилизация на оккупированных территориях Украины — как враг пытается вербовать людей

Мужчина с телефон в руках. Фото: Pexels

На временно оккупированных территориях Украины планы по мобилизации в армию россиян проваливаются. Захватчики прибегают к хитрости и обещаниям, чтобы исправить ситуацию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в понедельник, 5 августа.

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Украинцам, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории, начали приходить сообщения на телефон с предложениями заключить контракт с Минобороны РФ.

"В рассылке сказано, что тот, кто заключит контракт, получит выплату "от 800 тысяч рублей и льготы", — говорится в сообщении.

В SMS также добавляется номер горячей линии Минобороны, открытой для "вопросов о проведении специальной военной операции".