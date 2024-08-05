Російська мобілізація на окупованих територіях України — як ворог намагається вербувати людей

Чоловік з телефон в руках. Фото: Pexels

На тимчасово окупованих територіях України плани по мобілізації до армії росіян провалюються. Загарбники вдаються до хитрощів та обіцянок, аби виправити ситуацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у понеділок, 5 серпня.

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Українцям, які наразі перебувають на тимчасово окупованій території, почали приходити повідомлення на телефон із пропозиціями укласти контракт із Міноборони РФ.

"У розсилці сказано, що той, хто укладе контракт, отримає виплату "від 800 тисяч рублів і пільги", — йдеться у повідомленні.

У SMS також додається номер гарячої лінії Міноборони, відкритої для "запитань про проведення спеціальної військової операції".