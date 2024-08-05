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В Міноборони Британії розповіли, що чекає мігрантів у Росії за відмову вирушити на війну

5 серпня 2024 15:03
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Британська розвідка дізналася, що тепер чекає мігрантів у РФ за відмову вирушити на війну
Російські мігранти-призовники. Фото: Associated Press
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Державна дума Росії 31 липня затвердила законопроєкт, що передбачає позбавлення громадянства натуралізованих громадян у разі їхньої неявки на військову службу. Співавтором законопроєкту став спікер Держдуми В'ячеслав Володін, що свідчить про підтримку цієї ініціативи Кремлем.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у понеділок, 5 серпня.

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Британська розвідка вважає, що після підписання закону практичні наслідки для російського призову в армію, ймовірно, будуть обмеженими.

Проте незалежні російські ЗМІ продовжують повідомляти про переслідування мігрантів правоохоронними органами, зокрема з метою їх залучення до армії. Новий закон надає ще одну форму правового примусу в цьому відношенні, кажуть в Міноборони країни.

За словами британських розвідників, цей закон також слід розглядати в контексті дедалі більших антимігрантських настроїв, що розпалюються деякими членами російського уряду, особливо щодо вихідців із Центральної Азії.

"Ці настрої та риторика помітно посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, імовірно, як частина спроби створити додаткові джерела легітимності уряду перед обличчям великих втрат і зниження рівня життя", — йдеться у зведенні відомства.

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15:40 Подоляк відреагував на заяви "хороших росіян" щодо зняття санкцій з РФ

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