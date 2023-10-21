В Минобороны рассказали, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"

Заседание формата "Рамштайн". Фото: Милитарный

Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в ноябре этого года. Окончательную дату согласуют позже.

Об этом рассказал начальником Управления печати и информации Минобороны Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона.

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Следующее заседание формата "Рамштайн"

"Следующее заседание будет в ноябре. Дата будет известна позже. Будет фокус на подготовке к зиме - ПВО, артиллерия, боеприпасы. Но потребности всегда зависят от того, что нужно воинам на фронте. И они постоянно уточняются", — сообщил Павлюк.

По его словам, кроме встречи в формате "Рамштайн", также существуют еженедельные звонки министра обороны с его коллегами из стран-партнеров.

"То есть работа ведется постоянно. Также ведется работа в рамках "коалиции способностей"", — добавил он.

Напомним, что 11 октября Президент Владимир Зеленский обратился в Контактную группу по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", на заседании которой впервые присутствовал. Он подчеркнул, что страна должна выиграть зимнее сражение против террора.