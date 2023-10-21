В Міноборони розповіли, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайн"

Засідання формату "Рамштайн". Фото: Мілітарний

Наступне засідання в форматі "Рамштайн" пройде вже в листопаді цього року. Остаточну дату узгодять пізніше.

Про це розповів начальником Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону.

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Наступне засідання формату "Рамштайн"

"Наступне засідання буде в листопаді. Дата буде відома пізніше. Буде фокус на підготовці до зими — ППО, артилерія, боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті. І вони постійно уточнюються", — повідомив Павлюк.

За його словами, окрім зустрічі в форматі "Рамштайн" також існують щотижневі дзвінки міністра оборони з його колегами з країн-партнерів.

"Тобто робота ведеться постійно. Також ведеться робота в рамках "коаліції спроможностей", — додав він.

Нагадаємо, що 11 жовтня, Президент Володимир Зеленський звернувся до Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на засіданні якої уперше був присутній. Він наголосив, що країна повинна виграти зимову битву проти терору.