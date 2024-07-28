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В Минздраве пообещали восстановить поврежденный корпус Охматдета уже к зиме

28 июля 2024 05:19
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Удар по больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля — когда восстановят поврежденный корпус
Поврежденная детская больница "Охматдет" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что к зиме отремонтируют поврежденный корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве, потерпевшей российский удар 8 июля. Ущерб от атаки оценивается более чем в 830 млн грн.

Об этом Виктор Ляшко сообщил в Facebook в субботу, 27 июля.

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Сроки восстановления больницы "Охматдет" в Киеве

"До зимы будет полностью восстановлен поврежденный современный корпус больницы. Ущерб от повреждений оценивается более чем в 830 млн грн. Из них 400 млн грн нужны на замену оборудования — их покрывают Howard G. Buffett Fundation. Остальные суммы покроют собранные благотворителями средства. В общей сложности это более 1 млрд грн", — отметил Ляшко.

По его словам, первая очередь работ, а именно ремонт помещений, замена окон и дверей должна завершиться в середине сентября, восстановление фасада продлится еще до полутора месяцев. Историческое здание токсикологического корпуса сейчас проходит экспертизу, поскольку подверглось наиболее существенным разрушениям. Решение о дальнейших действиях будет принято после выводов экспертов.

Планы по восстановлению Охматдета

Поскольку хирургический корпус сочли аварийным, на его месте построят новый.

"Новый корпус — это +15 тысяч госпитализаций и +5 тысяч хирургических операций в год до той мощности, которая была в Охматдете до теракта. Здесь будут сверхсовременные хирургические отделения, перинатальный центр, будет функционировать поликлиника", — сообщил министр.

Также в планах обеспечить полную энергоавтономность, восстановить Школу супергероев для обучения детей в больнице и оборудовать современное укрытие с возможностью оказывать медицинскую помощь.

Эксперты оценивают, что при должном финансировании строительство завершится к концу 2026 года, а стоимость составит около 100 млн евро. Расходы покроют государственные средства, средства доноров и благотворительные пожертвования.

Когда отстроят больницу "Охматдет" в Киеве

Какие планы по восстановлению больницы "Охматдет" в Киеве
Скриншот сообщения с Facebook-страницы Виктора Ляшко

Российский удар по Охматдету 8 июля

Напомним, что российские захватчики ударили по Охматдету в Киеве 8 июля. На месте обстрела погибли два человека, пострадали 34 человека, среди которых также были дети. Всего в результате обстрела столицы погибли 33 человека, раненых насчитывалось 121.

В то же время в КГВА сообщили количество пострадавших, которые остаются в больницах после удара по Киеву. Речь идет о 16 людях.

В то же время, Германия выделит 10 миллионов евро для восстановления Охматдета. Средства будут направлены на возобновление работы больницы и подготовки к зиме. В свою очередь Литва тоже объявила о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы и призвала другие страны помочь.

Виктор Ляшко Минздрав Киев больницы обстрелы строительство восстановление Охматдет

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