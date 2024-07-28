Удар по лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня — коли відновлять пошкоджений корпус

Пошкоджена дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що до зими відремонтують пошкоджений корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка зазнала російського удару 8 липня. Збитки від атаки оцінюються в понад 830 млн грн.

Про це Віктор Ляшко повідомив у Facebook у суботу, 27 липня.

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"До зими буде повністю відновлено пошкоджений сучасний корпус лікарні. Збитки від пошкоджень оцінюються в понад 830 млн грн. З них 400 млн грн потрібні на заміну обладнання — їх покривають Howard G. Buffett Fundation. Решту суми покриють зібрані благодійниками кошти. Загалом це понад 1 млрд грн", — зазначив Ляшко.

За його словами, перша черга робіт, а саме ремонт приміщень, заміна вікон і дверей, має завершитися в середині вересня, відновлення фасаду триватиме ще до півтора місяця. Історична будівля токсикологічного корпусу наразі проходить експертизу, оскільки зазнала найбільш суттєвих руйнувань. Рішення щодо подальших дій ухвалять після висновків експертів.

Плани з відбудови Охматдиту

Оскільки хірургічний корпус визнали аварійним, на його місці збудують новий.

"Новий корпус — це +15 тисяч госпіталізацій та +5 тисяч хірургічних операцій на рік до тієї потужності, що була в Охматдиті до теракту. Тут будуть надсучасні хірургічні відділення, перинатальний центр, функціонуватиме поліклініка", — повідомив міністр.

Також в планах забезпечити повну енергоавтономність, відновити Школу супергероїв для навчання дітей у лікарні та обладнати сучасне укриття з можливістю надавати медичну допомогу.

Експерти оцінюють, що при належному фінансуванні будівництво завершиться до кінця 2026 року, а вартість становитиме близько 100 млн євро. Витрати покриють державні кошти, кошти донорів і благодійні пожертви.

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Віктора Ляшка

Російський удар по Охматдиту 8 липня

Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по Охматдиту в Києві 8 липня. На місці обстрілу загинуло дві людини, постраждали 34, серед яких також були діти. Загалом внаслідок обстрілу столиці загинули 33 людини, поранених нараховувалося 121.

Натомість у КМВА повідомили кількість постраждалих, які залишаються у лікарнях після удару по Києву. Йдеться про 16 людей.

Водночас Німеччина виділить 10 мільйонів євро для відбудови Охматдиту. Кошти спрямують на відновлення роботи лікарні та підготовки до зими. Своєю чергою Литва теж оголосила про виділення одного мільйона євро на відновлення лікарні та закликала інші країни допомогти.