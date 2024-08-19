Последствия обстрелов Сумской области

В МВД показали кадры спасательных работ на месте обстрела в Сумской области
19 августа 2024 14:06
Спасатели на месте обстрела в Сумской области. Фото: скриншот
В Сумской области, которая была в очередной раз обстреляна российскими захватчиками, продолжаются аварийно-розыскные работы. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем человеке. Также трое раненых, среди них ребенок.
Видео спасательных работ распространило Министерство внутренних дел в воскресенье, 19 августа.
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"Сумщина. Кадры аварийно-розыскных работ на месте вражеского авиационного удара по Белополью 18 августа", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате авиационного удара один человек погиб. Известно также о трех раненых, среди них один ребенок.
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