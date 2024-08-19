Последствия обстрелов Сумской области

Спасатели на месте обстрела в Сумской области. Фото: скриншот

В Сумской области, которая была в очередной раз обстреляна российскими захватчиками, продолжаются аварийно-розыскные работы. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем человеке. Также трое раненых, среди них ребенок.

Видео спасательных работ распространило Министерство внутренних дел в воскресенье, 19 августа.

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"Сумщина. Кадры аварийно-розыскных работ на месте вражеского авиационного удара по Белополью 18 августа", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате авиационного удара один человек погиб. Известно также о трех раненых, среди них один ребенок.