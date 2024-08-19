Наслідки обстрілів Сумської області

Рятувальники на місці обстрілу у Сумщині. Фото: скриншот

У Сумській області, яка була в черговий раз обстріляна російськими загарбниками, тривають аварійно-пошукові роботи. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу людину. Також є троє поранених, серед них дитина.

Відео рятувальних робіт поширило Міністерство внутрішніх справ України у неділю, 19 серпня.

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"Сумщина. Кадри аварійно-пошукових робіт на місці ворожого авіаційного удару по Білопіллю 18 серпня", — говориться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок авіаційного удару одна людина загинула. Відомо також про трьох поранених, серед них одна дитина.