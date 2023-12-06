В направлении Днепра летят российские ракеты, в городе слышны взрывы
В направлении Днепра летит вражеская ракета. В настоящее время сообщается о взрывах в городе.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
В сторону Днепра летит ракета
"Внимание! Ракета на Днепр!", — говорится в лаконичном сообщении Воздушных сил.
Также сообщается, что в пригороде Днепра слышны взрывы. Жителей города призвали оставаться в безопасных местах, пока угроза не пройдет.
Кроме того, сообщается о ракетной опасности.
Ранее мы сообщали, что на 28 ноября, несмотря на сильный шторм в Черном море, враг вывел на дежурство ракетоносители. В настоящее время существует повышенная угроза обстрелов.
Напоминаем, что в Одессе и области объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о скоростной цели в направлении областного центра.
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