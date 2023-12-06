В направлении Днепра летят российские ракеты, в городе слышны взрывы

В Днепре слышны взрывы. Фото иллюстративный: скриншот

В направлении Днепра летит вражеская ракета. В настоящее время сообщается о взрывах в городе.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Читайте также:

Ракета летит на Днепр. Фото: скриншот

В сторону Днепра летит ракета

"Внимание! Ракета на Днепр!", — говорится в лаконичном сообщении Воздушных сил.

Также сообщается, что в пригороде Днепра слышны взрывы. Жителей города призвали оставаться в безопасных местах, пока угроза не пройдет.

Кроме того, сообщается о ракетной опасности.

Ракетная опасность. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что на 28 ноября, несмотря на сильный шторм в Черном море, враг вывел на дежурство ракетоносители. В настоящее время существует повышенная угроза обстрелов.

Напоминаем, что в Одессе и области объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о скоростной цели в направлении областного центра.